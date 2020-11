Hvis USA's lægemiddelstyrelse godkender Pfizer-vaccine på møde den 10. december, kan den sendes ud kort efter.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA vil vaccinere op mod 30 millioner personer per måned mod covid-19. Det siger Moncef Slaoui, som leder den amerikanske indsats for at udvikle en coronavaccine, til tv-stationen CNN. ...