Nytårsnat 2017 gik Abdulkadir Masharipov ind på en natklub i Istanbul og skød og dræbte 39 mennesker.

En tyrkisk domstol har mandag idømt et formodet Islamisk Stat-medlem 40 livstidsdomme for et angreb mod en natklub i Istanbul 1. januar 2017. Angrebet, der fandt sted cirka e...