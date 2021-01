USA overvejer flere tiltag mod Rusland efter fængsling af oppositionsleder, siger Antony Blinken onsdag.

USA er "dybt bekymret" for den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der for snart to uger siden blev anholdt i Rusland. Det siger USA's nye udenrigsminister, Antony Bl...