Ngo'er melder om fem gange større civile tab. Rapport viser, at USA ikke har betalt kompensation til familier.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's militær har onsdag taget ansvar for utilsigtet at have dræbt 23 civile i udenlandske krigszoner i 2020. Det viser en ny rapport fra USA's forsvarsministerium, Pentagon....