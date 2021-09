Texas har forbudt abort efter sjette graviditetsuge. Graviditeter efter voldtægt og incest er ikke undtaget.

Den amerikanske højesteret har onsdag afvist at blokere for et forbud mod abort efter sjette graviditetsuge i delstaten Texas. Dermed gælder den restriktive abortlov, der trå...