Alle selskaber involveret i gasledning fra Rusland til Europa, bør trække sig, siger USA's udenrigsminister.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den amerikanske regering truer med at indføre nye sanktioner over for selskaber, der deltager i Nord Stream 2-projektet, der skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Rusland. ...