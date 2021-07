Ifølge BBC har hackere udnyttet en svaghed i Microsoft Exchange til at ramme mindst 30.000 organisationer.

USA, Storbritannien, EU og flere Nato-lande beskylder mandag Kina for at stå bag et enormt hackerangreb tidligere på året. Det skriver BBC og nyhedsbureauet Reuters. ...