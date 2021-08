Amerikanske soldater har sørget for, at efterladt militærudstyr i Kabul aldrig kan bruges igen, siger general.

USA's militær sørgede for at gøre snesevis af fly og pansrede køretøjer samt et avanceret missilforsvar i Kabuls lufthavn ubrugeligt, før det forlod den afghanske hovedstad. ...