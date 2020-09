USA vil se på, hvilke konsekvenser det skal have, at hviderussisk oppositionspolitiker mandag blev kidnappet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA overvejer at indføre yderligere sanktioner mod Hviderusland, efter at landet har forsøgt at udvise oppositionspolitikere. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i...