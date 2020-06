Eksklusivt for kunder

I en ny anklage beskylder USA Julian Assange for hacker-rekruttering og indbrud i en af Pentagons computere.

USA rejser endnu en tiltale mod WikiLeaks-stifter Julian Assange. De amerikanske myndigheder beskylder ham for at have rekrutteret hackere til organisationen.Det oplyser det amerikanske justitsmini...