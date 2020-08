Svetlana Tikhanovskaja, som var den stærkeste udfordrer til præsident, Lukasjenko, anerkender ikke nederlag.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Svetlana Tikhanovskaja, som var den stærkeste udfordrer til den hviderussiske præsident ved søndagens præsidentvalg, siger, at hun ikke anerkender at have lidt nederlag ved valget. ...