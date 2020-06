Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter protester mod racisme tager Princeton et skridt for at gøre op med præsident med racistisk praksis.

Midt i debatten om racisme tager et af USA's mest kendte og velrenommerede universiteter et markant skridt. Princeton University i New Jersey fjerner Woodrow Wilsons navn fra...