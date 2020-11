I de to lande, Polen og Ungarn, som bekæmper retsstatskrav i EU, er der folkelig opbakning til ordningen.

Eksklusivt for kunder

Pengekassen i EU skal kun åbnes for projekter i lande, hvor demokratiske principper for en retsstat overholdes, mener et stort flertal. Kravet kommer fra europæerne i EU. ...