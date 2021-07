Brasiliens præsident har været indlagt i fire dage. Det føltes, som om der var ild i min mave, siger han.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er søndag blevet udskrevet fra hospitalet efter at have været indlagt i fire dage. På hospitalet har han fået behandling for tarmproblem...