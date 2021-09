FDP og De Grønne kommer til at bestemme, hvem der skal afløse Merkel, siger lektor efter tæt valg i Tyskland.

- Sjældent har vi haft et så uklart og mudret resultat ved et valg i Tyskland. Det er så tæt mellem de to store partier, at det i høj grad kan gå begge veje med hensyn til, hvem der kom...