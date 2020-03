Eksklusivt for kunder

Der bliver indført stramme restriktioner for at bevæge sig uden for hjemmet i den tyske delstat Bayern.

Den tyske delstat Bayern indfører et delvist udgangsforbud for at begrænse smitten af coronavirus. Det oplyser Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa. Fra l...