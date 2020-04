Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lande tager afstand fra præsident Trumps beslutning om at stoppe betalinger til FN's sundhedsorganisation.

At støtte FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) er en af de bedste investeringer, man kan foretage, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.Det siger han, efter at USA's præsident, har beslut...