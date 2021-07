Tyskland runder én million elbiler på sine veje

Et statsligt tilskud har øget efterspørgslen på elektriske biler i Tyskland, siger økonomiminister.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Elektriske biler ventes i de kommende år at udgøre en større andel af de nye biler, som bliver solgt, og Tyskland vil i juli komme op på at have én million elektriske biler kørende rund...