Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tyskland indfører kontaktforbud. Det betyder, at man højst må være to sammen uden for jobbet og i hjemmet.

I mindst to uger frem indfører Tyskland nu forbud mod, at flere end to mennesker samles. Det såkaldte kontaktforbud gælder ikke på arbejdspladser og i familier. De...