Rusland er i kontakt med tysk firma med henblik på et samarbejde om at producere Sputnik V-vaccinen mod covid.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tyskland er parat til at hjælpe Rusland med at skaffe produktionskapacitet i Europa til at fremstille covid-19-vaccinen Sputnik V. Det siger den tyske sundhedsminister, Jens ...