Tyrkiet har dræbt 21 syriske soldater, efter at to tyrkiske soldater onsdag blev dræbt i Idlib, lyder det.

Tyrkiet hævder at have dræbt 21 soldater fra den syriske regeringshær og ødelagt militært udstyr, herunder to missilaffyringsramper.Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu, som citerer Tyrkie...