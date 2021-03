Twitter-medstifter Jack Dorsey vil sælge sit første opslag på internetauktion som et digitalt samleobjekt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Twitters administrerende direktør og medstifter, Jack Dorsey, har sat sit første opslag på platformen til salg på internettet. Tweetet med teksten "just setting up my twttr" ...