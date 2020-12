Tv-serien Riget får en tredje og sidste sæson med forventet premiere i 2022. Det oplyses i pressemeddelelse.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter at have ligget stille i mere end tyve år kommer der nu snart en tredje og sidste sæson af den danske tv-serie "Riget".Ligesom i de to foregående sæsoner er det Lars von Trier, der instruerer ...