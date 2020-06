Eksklusivt for kunder

Ifølge embedsmand vil udvidet visastop frigøre 525.000 job i USA. Trump ventes at underskrive dekret mandag.

USA's præsident, Donald Trump, vil udvide og forlænge et forbud mod en række former for indvandring, så det gælder flere typer af arbejdsvisa. Det oplyser en embedsmand fra D...