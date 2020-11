Med over 90 procent af stemmerne talt op i Georgia vil Donald Trumps kampagne have standset optællingen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Præsident Donald Trumps valgkampagne har indgivet et søgsmål for at standse optællingen af stemmer i den afgørende svingstat Georgia. Det skriver nyhedsbureauet AP. ...