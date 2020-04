Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Delstaterne bør gradvist lade amerikanerne vende tilbage til deres arbejde, hvis det er muligt, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har foreslået over for landets guvernører, at den amerikanske økonomi bliver genåbnet gradvist. Hastigheden af genåbningen skal afhænge af, hvo...