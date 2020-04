Eksklusivt for kunder

Efter et historisk fald i olieprisen vil Trump fylde USA's strategiske reservelagre af råolie, meddeler han.

USA's præsident, Donald Trump, vil fylde de nationale olielagre til kanten. Præsidenten ønsker at drage fordel af et historisk fald i prisen på amerikansk råolie drevet af co...