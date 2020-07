Et af Trumps centrale valgslogans er "lov og orden", som blandt andet skal opretholdes med føderale betjente.

