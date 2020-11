Trump på jagt efter overraskelsen i Bidens hjemstat: “Vi bliver ved med at vinde, vinde og vinde”

På sidste hele kampagnedag inden tirsdagens historiske valg, besøgte Donald Trump atter Pennsylvania mandag aften dansk tid. Børsen var med, da præsidenten som en del af sin heftige slutspurt besøgte Scranton - og tog alt sit skyts mod det lokale bysbarn Joe Biden med sig

Til tonerne af Queen-klassikeren 'We are the Champions," træder USA's 45. præsident ud af Air Force One og lader sig i en øredøvende larm hylde af tusindvis af tilhængere, der i timevis med kulde o...