Eksklusivt for kunder

Præsident Donald Trump og hans tilhængere ser stort på opfordring om mundbind under vælgermøde i Oklahoma.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har bedt sundhedsmyndighederne om at skrue ned for antallet af coronatest. Det siger præsidenten på sit første vælgermøde i måned...