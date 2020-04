Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Corona-restriktioner i USA løber i første omgang til 30. april. Trump overvejer hvornår de skal hæves.

Over en halv million mennesker i USA er i påskedagene registreret som coronasmittede. Antallet af døde er steget til over 18.600.Præsident Donald Trump siger, at beslutningen om, hvornår det er sik...