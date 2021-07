Foran tilhængere i Florida kritiserer Trump anklager om skattesvindel mod The Trump Organization.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Under et stort udendørs vælgermøde i Sarasota i delstaten Florida lørdag aften langer Donald Trump igen ud efter anklagemyndigheden i New York. Den tidligere præsident er vre...