Vælgermøde i Oklahoma er blevet rykket en dag "af respekt for helligdagen den 19. juni", skriver Trump i tweet.

