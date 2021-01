Politiet fandt flere våben og store mængder ammunition i mands trailer efter Trump-støtter angreb Kongressen.

En mand med en maskinpistol er blevet sigtet for at true formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, på livet i forbindelse med stormløbet på den amerikanske kongresbygning...