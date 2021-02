I 2020 blev der indgået 47.855 praktikpladsaftaler. Ifølge minister har trepartsaftaler hjulpet under corona.

