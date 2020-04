Eksklusivt for kunder

Landets 98 kommuner har for første gang i tre år samlet formået at holde budgettet for både service og anlæg.

Det er lykkes både kommuner og regioner at overholde budgetterne for sidste år og dermed undgår kommunerne en økonomisk straf. Det viser tal fra Danmarks Statistik tirsdag aften.De foregående to år...