Containerskib har været tilbageholdt af kanalmyndigheder siden 29. marts, hvor det blev trukket fri.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er blevet indgået et forlig mellem ejerne af containerskibet "Ever Given" og Suezkanalens myndigheder, SCA. Dermed kan skibet, som har været tilbageholdt i kanalen, siden...