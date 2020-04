Erhvervs- og justitsministeren advarer imod at åbne zoologiske haver 1. maj på grund af smittespredning.

Både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er betænkelige ved, at fire danske zoologiske haver planlægger at åbne igen 1. maj efter at have lukket ned grundet cor...