Efter strid om regler for husarrest må Michael Cohen, der blev anset som Trumps højrehånd, tilbage i fængslet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA' præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen er torsdag lokal tid blevet sendt tilbage i fængsel for at afsone sin dom. Det skyldes, at han ikke ha...