Per Søndergaard, der var bestyrelsesformand i AaB fra 2005 til 2010, er død i en alder af 66 år.

