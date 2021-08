Politi fandt i sidste uge en 57-årig schweizisk turist livløs ved et vandfald. Lokal mand erkender drab.

Politi i Thailand har søndag tiltalt en 27-årig lokal mand for at have dræbt en schweizisk kvinde, der blev fundet død nær et vandfald på ferieøen Phuket i sidste uge. Det sk...