Hvornår mødte John Lennon Yoko Ono? Og hvilket sang skrev han sammen med David Bowie? Test din viden her.

Det er tirsdag 40 år siden, at verden mistede et musikikon. Hvor meget ved du om John Lennon? Test din viden her.1. Hvad er titlen på den første sang, John Lennon nogensinde skrev?a) "Hello Little ...