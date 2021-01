Den Elon Musk-ejede elbilproducent får sit første overskud på et år. 2020 endte med et milliardoverskud.

2020 blev et markant år for elbilproducenten Tesla, der endte med et overskud på 721 millioner dollar, svarende til cirka 4,4 milliarder kroner. Dermed er det første gang, at Tesla har ...