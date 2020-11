Jernstøberiet Tasso hiver omkostninger og CO2-udledning ned på samme tid: Har frygtet anklager om green washing

Det energiintensive støberi Tasso arbejder systematisk med at sænke brug af energi og ressourcer. Tasso sparer over tusind ton CO2 årligt, men passer på med at markedsføre det

Man kan spejle æg på loftspladerne i jernstøberiet Tassos produktionshal. Her bliver talrige ton stålskrot hver time smeltet ved langt over tusind grader celsius for at lave støbejernsstænger til f.eks. hydrauliske systemer til vindmøller over hele verden.

For seks år siden fandt den fynske jernproducent til gengæld ud af at gøre nytte af de tårnhøje temperaturer, og i dag forsyner Tasso over 300 af støberiets naboer i Odense by med fjernvarme. Selskabet har investeret 3,5 mio. kr. i udnyttelse af overskudsvarmen, og det har sænket den energitunge jernproducents CO2-udledning med 450 ton årligt. Ca. en sjettedel af virksomhedens samlede udledning.

“ Jeg har nok tænkt, at den, der lever stille, lever godt. Vi vil ikke beskyldes for at “greenwashe” Kristian Pedersen, adm. direktør, Tasso

Fjernvarmesatsningen blev også første store skridt i en bæredygtighedsstrategi lagt af støberiets 43-årige topchef, Kristian Pedersen. Målet er at reducere omkostninger og samtidig blive en mere klimavenlig virksomhed, der i dag f.eks. genbruger mere end 600 ton affald årligt og arbejder konstant med at optimere sit store energibrug.

“Et produkt som støbejern bliver jo aldrig bæredygtigt eller klimavenligt, og det skal vi heller ikke markedsføre det som. Vores mission bliver i stedet, hvordan vi reducerer den effekt, vi har på klimaet. Samtidig skal det bidrage til at gøre forretningen mere rentabel,” lyder det fra den tydeligt jyske teknikeruddannede Kristian Pedersen, der har arbejdet i jernindustrien i 20 år.

Når han med lethed bevæger sig gennem produktionshallens tonstunge maskineri iført sikkerhedsbriller og nålestribet skjorte, er begejstringen stor. Han fortæller levende om de imponerende mængder rødglødende metal, der gennem højautomatiserede processer bliver lavet om til et måske simpelt, men meget alsidigt produkt.

Når snakken falder på arbejdet med bæredygtighed, CO2-reduktion og energioptimering, falder tonelejet og talens hastighed.

Det er nemlig ikke et område, han er vant at råbe højt om. Det på trods af, at Tasso de seneste år ifølge sit regnskab har skåret mere end 1000 ton CO2 af sin årlige udledning og bl.a. derved har slanket omkostningssiden på regnskabet med ca. 2,3 mio. kr. årligt.

“Jeg har nok tænkt, at den, der lever stille, lever godt. Vi vil ikke beskyldes for at “greenwashe”, så vi forsøger at få helt styr på fakta om vores tiltag. Vi vil kunne dokumentere vores CO2-udledninger så præcist, at det højst kan blive en teknisk diskussion om, hvilke metoder man hver især har brugt,” fortæller Kristian Pedersen roligt efter en kort tænkepause på sit kontor midt i Odense centrum.

En branchefrygt

Nervøsiteten for at blive stemplet som “falsk bæredygtig” er Kristian Pedersen og Tasso ikke alene om.

Spørger man blandt de danske støberier, forstår flere af dem udmærket tilbageholdenheden. FAKTA Det har Tasso gjort Sparet 42 ton CO2 årligt ved at udskifte al sin belysning til et intelligent LED-system. Sænket sit vandforbrug med ca. 5000 kubikmeter pr. år sammenlignet med 2013. Indhentet certifikater for energieffektiv ledelse. Tasso har certificeringerne ISO 5001 og 14001. Ansøgt om medlemskab i FN Global Compact.

Bl.a. hos nordjyske Mat Dania. Her har adm. direktør Jørn Krogager Henriksen selv været med til at optimere og få certificeret arbejde, der har gjort, at 80 pct. af Mat Danias elektricitet i dag kommer fra vedvarende ressourcer som vind og solenergi.

“Jo, vi har haft vores betænkeligheder ved at tale om de tiltag, vi gør for at sænke vores CO2-udledning. Vi ved godt, at vi under alle omstændigheder vil have et stort ressourceforbrug ved at lave det produkt, vi gør,” lyder det fra ham, og hans kommentar bliver bakket op af sekretær i Danske Støberiers brancheforening under DI, Bjørn Bagge.

Støberierne indgår i Danmarks energiintensive industri, der uanset ressourceforbrug skal bidrage til, at Danmark holder sin del af Parisaftalen. Gennem sit klimapartnerskab med regeringen, har sektoren forpligtet sig til at sænke sin samlede CO2-udledning med 3,8 mio. ton CO2 til 2030.

I rådgivningshuset Viegand Maagøe, der specialiserer sig i grøn omstilling har partner og civilingeniør Peter Maagøe rådgivet den energiintensive industri i ca. 25 år. Ifølge ham arbejder hele sektoren konkret med at sænke deres klimabelastning. Han medgiver, at det kan være vanskeligt, når man som stor klimabelaster skal kommunikere om sit arbejde på området.

“Jeg oplever generelt stor åbenhed om, hvordan virksomhederne kommunikerer om deres direkte udledninger. Men ved de indirekte udledninger er der så meget følsomhed og ofte også tvivl om, hvordan man dokumenterer præcist,” siger han og tilføjer, at den energieffektive industri siden årtusindskiftet har oppet investeringer i energioptimering med mangefold, ifølge ham.

Belastning tjekkes i sømmene

Tasso, der har ligget midt i Odense siden “H.C. Andersen gik rundt på gaden”, har fra begyndelsen gjort en levevej ud af jordens ressourcer og et stort energiforbrug. I 2019 havde selskabet ifølge sit regnskab en direkte udledning på 2600 ton CO2.

Selskabet adskiller sig altså markant fra en virksomhed, der er født med det deciderede formål at gøre verden til et grønnere sted. Derfor har Kristian Pedersen også et helt andet arbejde foran sig, når han skal kvalificere, hvordan jernfabrikken arbejder sig ind i en grønnere dagsorden.

Til det arbejde har Tasso bl.a. allieret sig med to kandidatstuderende fra Syddansk Universitet (SDU), der i samarbejde med støberiet skal finde frem til, hvor store indirekte udledninger, støberiet forårsager.

Også kendt som Scope 3-udledninger dækker de over al den CO2, Tasso har ansvaret for uden for virksomhedens egne vægge. Det er f.eks. udledninger fra støberiets leverandører af jern, og CO2-belastning når medarbejderne tager bilen på arbejde.

“Her bliver det langhåret at regne sig frem til de præcise tal. Både når vi tænker på metoder til udregning og løbende at indhente data,” lyder det med et næsten fortvivlet smil fra Tasso-direktøren. Slutmål med projektet er, at jernstøberiet kan fremlægge en samlet, faktabaseret rapport over sin klimabelastning.

“Vi vil gerne være bedst muligt rustet, når efterspørgslen på bæredygtighed slår rigtigt igennem hos vores kunder. Men i øjeblikket henter vi ikke ordrer ind på, at vi kan dokumentere en indsats for at sænke vores klimaaftryk. Heller ikke en merpris på varen,” siger Tasso-direktøren.

Forretningen tæller

Når Kristian Pedersen bliver presset en smule til det, fortæller han med samme entusiasme, som han viste i produktionshallens kerne, om, hvordan han i privatlivet f.eks. har lavet affaldssortering ude i skuret, længe før kommunen bad folk om det. En del af sommeren er brugt på at lave 100 kvm blomstereng i familiens have for at bidrage til biodiversitet og vilde bier.

Begejstringen er måske lettere fundet her, fordi det værste, der kan ske ved indsatsen for at være bæredygtig, er, at han har plantet de forkerte blomster.

Konsekvenserne har en anden tyngde, når projekterne foregår i et selskab med 60 ansatte og en omsætning på 107 mio. kr.

“Hvis du smider 1 mio. kr. i en investering, skal de penge finde vej tilbage til virksomheden. Ellers er det jo ikke bæredygtigt i det billede, vi har som virksomhed. Så æder vi os selv op,” fortæller Kristian Pedersen.

Derfor arbejder Tasso systematisk med at lade alle restprodukter indgå i en cirkulær økonomi. Et af affaldsprodukterne fra de store mængder smeltejern er slagge, som Tasso tidligere afleverede 600 ton af til deponi hvert år. I dag bliver alt slagge fra produktionen genanvendt til bygninger og vejprojekter. FAKTA Klimapartnerskab energiintensiv industri Sektoren har gennem partnerskab med regeringen forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 70 pct. mod 2030. Sektoren mener, at den selv kan stå for de 30 pct. mens resten skal komme ved hjælp af stimuleret efterspørgsel på bæredygtige produkter, der generelt er dyrere.

Støbeformene er lavet af grafit, og de holder kun til en enkelt produktion, før de er klar til affaldscontaineren. Derfor har Tasso i mange år haft en udgift til at komme af med omkring 11 ton grafit hvert år. Med kyndig markedsundersøgelse, er det nu vendt til en rentabel forretning.

“I begyndelsen betalte vi for at få kørt affaldet på deponi. Senere fandt vi en virksomhed, der ville tage det gratis til genbrug. Nu har vi så fundet en belgisk samarbejdspartner, der rent faktisk betaler for vores grafitaffald,” fortæller Kristian Pedersen og tilføjer.

“Det er peanuts på bankbogen, men vi vinder også på at finde de små gevinster, der kan bidrage til den store bevægelse.”