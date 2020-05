Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mike Pences presserådgiver, Katie Miller, blev testet positiv fredag, men Pence fortsætter sit arbejde.

Talsmand for USA's vicepræsident, Mike Pence, afviser, at vicepræsidenten går i selvisolation. Meldingen kommer natten til mandag dansk tid, efter at Bloomberg News skrev søn...