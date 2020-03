Eksklusivt for kunder

Selv om coronakrisen har lukket flere lande, bliver den årlige "Earth Hour" markeret ved at slukke for lyset.

Rundt om i verden har flere kendte bygningsværker lørdag slukket for lyset for at markere den årlige "Earth Hour". Blandt andet har lyset været slukket i det berømte operahus...