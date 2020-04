Eksklusivt for kunder

For første gang i 16 år sikrer et regerende parti i Sydkorea sig flertal, viser et foreløbigt valgresultat.

Sydkoreas regerende centrum-venstre parti står til en jordskredssejr ved onsdagens parlamentsvalg. Det viser foreløbige resultater offentliggjort natten til torsdag dansk tid, skriver d...