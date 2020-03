Eksklusivt for kunder

Ifølge Sydkorea og Japan har Nordkorea lørdag morgen affyret et missil, der er landet i havet.

For tredje gang på tre uger har Nordkorea ifølge Sydkorea affyret et missil. Det rapporterer nyhedsbureauet Yonhap. Lørdag morgen lokal tid er "et uidentificeret projektil" s...