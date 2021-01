Sydkorea håber, at coronasamarbejde og Bidens indsættelse som præsident kan bløde forholdet til naboerne op.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, håber, at samarbejde om coronapandemien kan genoplive landets forhold til Nordkorea, efter at samtaler mellem de to nationer mere eller mindre er brudt...