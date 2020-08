Sydafrikanerne kan igen købe tobak, drikke øl og gå på restaurant. Smittekurven er dalet, og forbud ophæves.

Sydafrika lemper på de skrappe restriktioner, der har været indført for at bremse coronasmitten. Meget tyder på, at Sydafrika har set toppen af coronaudbruddet, siger præside...